В «Тоттенхэме» объяснили увольнение Постекоглу после победы в Лиге Европы

В «Тоттенхэме» назвали причины увольнения Анге Постекоглу с поста главного тренера.

В клубе заявили, что не могут основывать решение о будущем тренера на эмоциях, связанных с победой в Лиге Европы.

В финале еврокубка «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Для клуба трофей Лиги Европы стал первым с 2008 года.

«После анализа выступлений и серьезных размышлений клуб объявляет, что Анге Постекоглу освобожден от своих обязанностей. Мы чрезвычайно благодарны Анге за его преданность и вклад в течение двух лет в клубе. Однако правление единогласно пришло к выводу, что в интересах клуба провести изменения.

Хотя победа в Лиге Европы в прошлом сезоне считается одним из величайших моментов клуба, мы не можем основывать свое решение на эмоциях, связанных с этим триумфом. Крайне важно, чтобы мы могли конкурировать на нескольких фронтах и верить, что изменение подхода даст нам самые сильные шансы на предстоящий сезон и далее. Это было одно из самых сложных решений, которые нам пришлось принять, и это не то решение, которое мы приняли легкомысленно», — говорится в заявлении клуба.

59-летний Постекоглу возглавлял команду с 2023 года. В чемпионате Англии-2024/25 «Тоттенхэм» набрал 38 очков и занял 17-е место в таблице.