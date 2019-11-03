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В «Тоттенхэме» надеются на скорейшее выздоровление Гомеша

3 ноября 2019, 23:48
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Официальный Twitter «Тоттенхэма» обратился к полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу, который получил перелом правой ноги на 79-й минуте матча 11-го тура чемпионата Англии (1:1).

«Все в клубе выражают свои наилучшие пожелания и надежды на скорейшее выздоровление Андре Гомеша», — написано в сообщении пресс-службы «шпор».

На 79-й минуте встречи нападающий «шпор» Сон Хын Мин пытался догнать Гомеша на левом фланге и сделал подкат. После этого 26-летний португалец столкнулся с другим игроком «шпор», Сержем Орье, и его голеностопный сустав вывернулся в неестественное положение. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон после паузы показал корейскому нападающему прямую красную карточку.

Страшная травма Гомеша. Сон заплакал, увидев последствия своего фола

Эвертон — Тоттенхэм Хотспур

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