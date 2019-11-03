В «Тоттенхэме» надеются на скорейшее выздоровление Гомеша

Официальный Twitter «Тоттенхэма» обратился к полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу, который получил перелом правой ноги на 79-й минуте матча 11-го тура чемпионата Англии (1:1).

«Все в клубе выражают свои наилучшие пожелания и надежды на скорейшее выздоровление Андре Гомеша», — написано в сообщении пресс-службы «шпор».

На 79-й минуте встречи нападающий «шпор» Сон Хын Мин пытался догнать Гомеша на левом фланге и сделал подкат. После этого 26-летний португалец столкнулся с другим игроком «шпор», Сержем Орье, и его голеностопный сустав вывернулся в неестественное положение. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон после паузы показал корейскому нападающему прямую красную карточку.

Everyone at the Club sends their best wishes and hopes for a speedy recovery to @aftgomes. pic.twitter.com/ZOYpM3ylDq — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 3, 2019

Страшная травма Гомеша. Сон заплакал, увидев последствия своего фола