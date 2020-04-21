В топ-50 лучших матчей за последние 10 лет попала встреча с голом Погребняка и передачами Аршавина

Портал FourFourTwo составил топ-50 лучших матчей за последние 10 лет. На первом месте в рейтинге полуфинал чемпионата мира 2014 года, в котором Германия разгромила Бразилию со счетом 7:1.

На второй позиции матч 38-го тура АПЛ в сезоне 2011/12 между «Манчестер Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс». «Горожане» отыгрались с 1:2, вырвали победу и стали чемпионами. Разгром «Реала» во встрече с «Барселоной» (0:5) в сезоне 2011 — на третьем месте.

На девятой позиции ничья между «Арсеналом» и «Ньюкаслом» в сезоне 2011/2011 со счетом 4:4. Андрей Аршавин сделал две результативные передачи. В матче Кубка Лиги с «Редингом» (7:5) следующего сезона он отметился аналогичным достижением. Один из голов на счету Павла Погребняка. Это противостояние на 13-й позиции рейтинга.