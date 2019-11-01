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В сети впервые появились фотографии специальной формы «МЮ» с драконами

1 ноября 2019, 23:15
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В сети появились фотографии специального комплекта формы «Манчестер Юнайтед», который будет приурочен к празднованию китайского Нового года. Технический спонсор «красных дьяволов» Adidas приготовила особый дизайн для футболок, добавив драконов на форму.

Данные комплекты формы не будут предназначены для матчей, но фанаты смогут купить их в клубных магазинах. Официальная презентация нового комплекта состоится позже.

Китайский Новый год отмечается 25 января.

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