В сети появилось расписание первого тура АПЛ сезона-2019/20. Фото

Журналисты Daily Mirror опубликовали расписание первого тура чемпионата Англии сезона-2019/20. Действующий чемпион "Манчестер Сити" встретится с "Вулверхэмптоном"​ 12 августа, а "Ливерпуль" сыграет с "Бернли" 10 августа.

Расписание выглядит следующим образом:

10 августа

"Тоттенхэм" – "Норвич"

"Борнмут" – "Шеффилд Юнайтед"

"Кристал Пэлас" – "Арсенал"

"Эвертон" – "Ньюкасл"

"Саутгемптон" – "Челси"

"Уотфорд" – "Вест Хэм"

"Бернли" – "Ливерпуль"

11 августа

"Астон Вилла" – "Лестер"

"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"

12 августа

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити".

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