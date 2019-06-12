В сети появилось расписание первого тура АПЛ сезона-2019/20. Фото

Журналисты Daily Mirror опубликовали расписание первого тура чемпионата Англии сезона-2019/20. Действующий чемпион "Манчестер Сити" встретится с "Вулверхэмптоном" 12 августа, а "Ливерпуль" сыграет с "Бернли" 10 августа.
Расписание выглядит следующим образом:
10 августа
"Тоттенхэм" – "Норвич"
"Борнмут" – "Шеффилд Юнайтед"
"Кристал Пэлас" – "Арсенал"
"Эвертон" – "Ньюкасл"
"Саутгемптон" – "Челси"
"Уотфорд" – "Вест Хэм"
"Бернли" – "Ливерпуль"
11 августа
"Астон Вилла" – "Лестер"
"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"
12 августа
"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити".
Premier League 2019-20 fixtures ‘leaked’ 24 hours before official release https://t.co/gvoapUFbST pic.twitter.com/TLKl2jvsVR— KBCCHANNEL.TV (@KBCCHANNELTV) 12 июня 2019 г.
Загрузка...