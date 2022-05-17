В Сети появилось изображение формы «Манчестер Сити» на следующий сезон

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал фотографии домашнего комплекта формы «Манчестер Сити» на сезон-2022/23.

Форма выполнена в традиционном голубом цвете с красными окантовками на рукавах и воротнике. Эмблема клуба находится посередине вместо обычного расположения на груди. Новая форма будет представлена 19 мая.

«Манчестер Сити» за тур до окончания сезона занимает первое место в АПЛ, опережая на 4 очка «Ливерпуль», у которого матч в запасе.