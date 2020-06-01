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В Сети появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

16:52
Стадион «Олд Траффорд». Фото AFP
Стадион «Олд Траффорд». Фото AFP
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На сайте Footy Headlines опубликовали фотографии домашней формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2020/21. Дизайн игрового комплекта был создан с участием фанатов «МЮ».

Футболка выполнена в красном цвете с белыми аппликациями на плечах и V-образным воротником. Шорты — белого цвета, гетры — черные.

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место с 45 очками в турнирной таблице АПЛ после 29 туров. Чемпионат Англии возобновится 17 июня.

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