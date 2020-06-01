В Сети появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
16:52
На сайте Footy Headlines опубликовали фотографии домашней формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2020/21. Дизайн игрового комплекта был создан с участием фанатов «МЮ».
Футболка выполнена в красном цвете с белыми аппликациями на плечах и V-образным воротником. Шорты — белого цвета, гетры — черные.
«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место с 45 очками в турнирной таблице АПЛ после 29 туров. Чемпионат Англии возобновится 17 июня.
Как вам новая домашняя форма «Манчестер Юнайтед» на сезон-2020/21? pic.twitter.com/AlxDpQ7VTQ— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) June 1, 2020
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