В Сети появились фотографии гостевой формы «Арсенала» на сезон-2020/21
22:05
Footy Headlines в своем Twitter опубликовал фотографии выездной формы «Арсенала» на следующий сезон. Комплект выполнен в белом цвете с вкраплениями бордовых брызгов.
«Арсенал» занимает 9-е место с 40 очками в турнирной таблице АПЛ после 28 игр. Ранее стало известно, что чемпионат Англии возобновится 17 июня.
Гостевая форма «Арсенала» на следующий сезон pic.twitter.com/yMswyE50CX— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) May 28, 2020
??? UPDATE: Arsenal 20-21 Away Kit Leaked — 100% Confirmed: https://t.co/DE3dIpVk9H— Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 28, 2020
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