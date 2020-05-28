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В Сети появились фотографии гостевой формы «Арсенала» на сезон-2020/21

22:05
«Эмирэйтс Стдэдиум». Фото AFP
«Эмирэйтс Стдэдиум». Фото AFP
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Footy Headlines в своем Twitter опубликовал фотографии выездной формы «Арсенала» на следующий сезон. Комплект выполнен в белом цвете с вкраплениями бордовых брызгов.

«Арсенал» занимает 9-е место с 40 очками в турнирной таблице АПЛ после 28 игр. Ранее стало известно, что чемпионат Англии возобновится 17 июня.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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