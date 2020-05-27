В сети появились фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2020/21
09:26
Твиттер-аккаунт Man United in Pidgin опубликовал фотографии домашнего комплекта формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2020/21.
Комплект выполнен в традиционном для «красных дьяволов» красном цвете. На груди расположены эмблема клуба и логотипы спонсоров, а на обоих плечах — по две белых полоски.
Manchester United 2020/21 home kit #MUFC [@Footy_Headlines]— Man United in Pidgin (@ManUtdInPidgin) May 27, 2020
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