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В сети появились фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2020/21

09:26

Твиттер-аккаунт Man United in Pidgin опубликовал фотографии домашнего комплекта формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2020/21.

Комплект выполнен в традиционном для «красных дьяволов» красном цвете. На груди расположены эмблема клуба и логотипы спонсоров, а на обоих плечах — по две белых полоски.

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