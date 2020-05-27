В сети появились фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2020/21

Твиттер-аккаунт Man United in Pidgin опубликовал фотографии домашнего комплекта формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2020/21.

Комплект выполнен в традиционном для «красных дьяволов» красном цвете. На груди расположены эмблема клуба и логотипы спонсоров, а на обоих плечах — по две белых полоски.