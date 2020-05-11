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В сборной потенциальных звезд десятилетия нет футболистов из АПЛ, из Бундеслиги — четверо

03:19
Эрлин Холанн. Фото Reuters
Эрлин Холанн. Фото Reuters
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Портал ProFootballDB составил символическую сборную из футболистов, которые могут стать звездами в это десятилетие. В команде нет ни одного футболиста из чемпионата Англии. Наибольшее представительство у Германии — четыре человека. Дортмундскую «Боруссию» представляют Эрлин Холанн и Джейдон Санчо.

Джанлуиджи Доннарумма («Милан») — Сержиньо Дест («Аякс»), Маттейс Де Лигт («Ювентус»), Эбуэ Куасси («Генк»), Альфонсо Дэвис («Бавария») — Эдуардо Камавинга («Ренн»), Сандро Тонали («Брешиа»), Жоау Феликс («Атлетико») — Кай Хаверц («Байер»), Эрлин Холанн («Боруссия» Д), Джейдон Санчо («Боруссия» Д).

Средний возраст команду чуть более 19 лет.

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