В сборной Англии больше не рассчитывают на Уокера из-за скандала с участием игрока

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер ранее опубликовал в соцсетях призыв не нарушать карантин на фоне пандемии коронавируса, а через несколько часов вызвал на дом двух проституток. Позже он принес публичные извинения за недостойное поведение.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт расстроен поведением игрока, сообщает Daily Star. Он больше никогда не собирается вызывать его в национальную команду. На счету защитника 48 матчей.

«Манчестер Сити» также накажет Уокера штрафом в 283 тысячи евро. В месяц футболист получает почти 500 тысяч.