В руководстве АПЛ опасаются, что футболисты выскажутся против возобновления сезона

Руководство АПЛ опасается, что футболисты клубов выступят против возобновления сезона-2019/20, сообщает Mirror.

Чемпионат Англии этого сезона был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее клубы лиги провели совещание, на котором договорились, что доиграют чемпионат, если получат разрешение от правительства. Несмотря на это, источник сообщает, что руководство лиги опасается того, что несколько звездных игроков из каждого клуба публично выступят против возобновления сезона.

По последним данным, в Великобритании зарегистрировано 211 364 случая заражения коронавирусом. Зафиксирован 31 241 летальный исход.