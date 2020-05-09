Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

В руководстве АПЛ опасаются, что футболисты выскажутся против возобновления сезона

11:49

Руководство АПЛ опасается, что футболисты клубов выступят против возобновления сезона-2019/20, сообщает Mirror.

Чемпионат Англии этого сезона был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее клубы лиги провели совещание, на котором договорились, что доиграют чемпионат, если получат разрешение от правительства. Несмотря на это, источник сообщает, что руководство лиги опасается того, что несколько звездных игроков из каждого клуба публично выступят против возобновления сезона.

По последним данным, в Великобритании зарегистрировано 211 364 случая заражения коронавирусом. Зафиксирован 31 241 летальный исход.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир