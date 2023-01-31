В пресс-офис Абрамовича заявили, что у бизнесмена нет доступа к средствам от продажи «Челси»

В пресс-офисе Романа Абрамовича заявили, что российский бизнесмен не имеет доступа к средствам, вырученным от продажи лондонского футбольного клуба «Челси», и не участвует в процессе их распределения.

«Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения», — приводит слова пресс-службы Абрамовича ТАСС.

«Челси» в 2022 году был куплен у Романа Абрамовича Тоддом Боули и Clearlake Capital за 4,25 миллиарда фунтов. Новое руководство приняло решение уволить Томаса Тухеля с поста главного тренера команды и назначить Грэма Поттера.

После 20 матчей «Челси» занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Арсенал» (50 очков).