В «Ньюкасле» отреагировали на слова Исака про нарушение обещаний

Пресс-служба «Ньюкасла» отреагировала на пост форварда Александера Исака, в котором футболист обвинил клуб в нарушении обещаний.

«Мы разочарованы публикацией Александера Исака в социальных сетях. В ответ мы можем сообщить, что у него действующий контракт и что ни один представитель клуба не давал никаких гарантий относительно того, что Алекс сможет покинуть «Ньюкасл» этим летом.

Мы хотим сохранить наших лучших игроков, но мы также понимаем, что у игроков есть свои желания, и мы прислушиваемся к их мнению. Как мы объяснили Алексу и его представителям, при принятии любых решений мы всегда должны учитывать интересы «Ньюкасла», команды и наших болельщиков. И мы ясно дали понять, что условия продажи этим летом не изменились. Алекс остается частью нашей семьи, и мы будем рады его возвращению, когда он будет готов присоединиться к своим товарищам по команде», — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» планировал подписать Исака, однако «Ньюкасл» отклонил заявку по 25-летнему шведу на сумму около 130 миллионов евро. По данным источников ESPN, «Ливерпуль» вернется с другим предложением только в том случае, если «Ньюкасл» даст понять, что готов к переговорам.

В сезоне-2024/25 нападающий в 42 матчах во всех турнирах забил 27 голов и сделал 6 результативных передач.

Исак играет за «Ньюкасл» с августа 2022 года. Его контракт с «сороками» рассчитан до 30 июня 2028-го.