В ноябре выйдет фильм о жизни Пола Гаскойна

В ноябре этого года в прокат выйдет документальный фильм о жизни бывшего футболиста сборной Англии Пола Гаскойна. В фильме расскажут не только о футбольной карьере, но и о его жизни после футбола, включая проблемы с алкоголем.

Съемочная группа использовала мемуары 53-летнего Гаскойна, включая его книгу «Газза: моя история», которую он выпустил 16 лет назад.

По словам самого Гаскойна, он уже дал добро на фильм и будет консультировать создателей. Пока что остается под вопросом, кто сыграет Гаскойна в постановочных сценах прошлого.

В фильме расскажут не только об алкоголизме игрока, но и о других скандальных эпизодах его жизни, таких, как развод с супругой Шерил и, возможно, прошлогодний суд, когда Гаскойна обвиняли в сексуальных домогательствах.

В качестве футболиста Гаскойн защищал цвета «Ньюкасла», «Тоттенхэма», «Лацио», «Рейнджерс», «Мидлсбро», «Эвертона», «Бернли», китайского «Ганьсу Таньма», а завершил карьеру футболист в 37 лет в клубе четвертого английского дивизиона «Бостон Юнайтед». Несколько раз пытался начать тренерскую карьеру, но безуспешно.

В сборной Англии Гаскойн провел 57 матчей, забил 10 голов, принял участие в ЧМ-1990 и Евро-1996, в которых команда добиралась до полуфинала.