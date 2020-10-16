В новой книге Венгера нет ни слова о Моуринью. Португалец знает, почему
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отреагировал на новую книгу Арсена Венгера. Француз, 22 года руководивший «Арсеналом», в своей новой биографии ни разу не упомянул Моуринью, с которым встречался во время его работы в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
— Это потому что он никогда не побеждал меня. Ты не захочешь писать главу о 14 матчах, в которых ты ни разу не побеждал, так что зачем ему говорить обо мне. Книга нужна, чтобы делать тебя счастливым и гордым, — цитирует Sky Sports Моуринью.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.