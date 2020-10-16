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В новой книге Венгера нет ни слова о Моуринью. Португалец знает, почему

16:49
Арсен Венгер и Жозе Моуринью. Фото Twitter
Арсен Венгер и Жозе Моуринью. Фото Twitter
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отреагировал на новую книгу Арсена Венгера. Француз, 22 года руководивший «Арсеналом», в своей новой биографии ни разу не упомянул Моуринью, с которым встречался во время его работы в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

— Это потому что он никогда не побеждал меня. Ты не захочешь писать главу о 14 матчах, в которых ты ни разу не побеждал, так что зачем ему говорить обо мне. Книга нужна, чтобы делать тебя счастливым и гордым, — цитирует Sky Sports Моуринью.

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