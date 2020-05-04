В низших дивизионах Англии планируют установить потолок зарплат

В третьем и четвертом английском дивизионах (лиге 1 и лиге 2) планируется установить потолок зарплат. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, клубы, выступающие в этих дивизионах, пришли к соглашению по данному вопросу. Если предложение будет одобрено, в лиге 1 потолок зарплат составит 2,5 миллиона евро, в лиге 2 — 1,25 миллиона. Эта сумма включает все выплаты игрокам, а также комиссионные их агентам. Такая мера может быть принята, чтобы преодолеть финансовые проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 599 344 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 249 743 человека умерли, выздоровели — 1 168 554.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 145 268 случаев заболевания коронавирусом. 1356 человек умерли, выздоровели — 18 095.