Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

В низших дивизионах Англии планируют установить потолок зарплат

21:12
Футбольная лига Англии.
Футбольная лига Англии.
Теги:

В третьем и четвертом английском дивизионах (лиге 1 и лиге 2) планируется установить потолок зарплат. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, клубы, выступающие в этих дивизионах, пришли к соглашению по данному вопросу. Если предложение будет одобрено, в лиге 1 потолок зарплат составит 2,5 миллиона евро, в лиге 2 — 1,25 миллиона. Эта сумма включает все выплаты игрокам, а также комиссионные их агентам. Такая мера может быть принята, чтобы преодолеть финансовые проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 599 344 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 249 743 человека умерли, выздоровели — 1 168 554.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 145 268 случаев заболевания коронавирусом. 1356 человек умерли, выздоровели — 18 095.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5941
Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир