В межсезонье "Арсенал" ждут матчи с "Баварией", "Реалом" и "Лионом"

"Арсенал" представил расписание матчей в рамках предсезонной подготовки.

Канониры начнут подготовку к новому сезону в США, где проведут 4 матча. Сначала клуб сыграет 16 июля с американским "Колорадо Рэпидз", сообщается на официальном сайте клуба. Затем "Арсенал" сыграет 3 матча в товарищеском турнире – международном Кубке чемпионов: с "Баварией" (18 июля), "Фиорентиной" (20 июля) и "Реалом" (24 июля).

На домашнем турнире клуб примет 28 июля "Лион", а 31 июля – французский "Анже". Завершитcя предсезонная подготовка канониров 4 августа встречей с "Барселоной" на "Камп Ноу" в Кубке Жоана Гампера.