В «Манчестер Юнайтед» уверены, что сохранят Погба из-за кризиса в связи с коронавирусом

Руководство «Манчестер Юнайтед» уверено, что сохранит полузащитника Поля Погба, сообщает The Independent.

По информации источника, в клубе считают, что другие клубы вряд ли будут готовы заплатить за 27-летнего полузащитника требуемые 100 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересованы «Ювентус» и «Реал».

В сезоне-2019/20 Погба провел 7 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов фунтов.