В «Манчестер Юнайтед» уверены, что Погба останется в команде

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что полузащитник команды Поль Погба не покинет команду, сообщает Goal.com со ссылкой на ESPN.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» рассчитывает, что 27-летний хавбек останется в Манчестере, несмотря на то, что ранее сообщалось о желании игрока вернуться в «Ювентус». Также, в СМИ появлялась информация об интересе к французу со стороны «Реала». «МЮ» планирует активировать опцию о продлении контракта Погба до 2022 года, чтобы снять все вопросы о будущем футболиста.

В сезоне-2019/20 Погба провел 7 матчей в АПЛ, в которых сделал две голевые передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию.