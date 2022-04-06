В «Манчестер Юнайтед» сообщили, что тен Хаг не удивил руководство клуба
В «Манчестер Юнайтед» сомневаются по поводу того, что Эрик тен Хаг подходит на роль главного тренера, сообщает The Independent.
По данным источника, наставник «Аякса» не убедил руководство английского клуба. Тен Хаг назвал физическую подготовку первым элементом, который он изменил бы в команде.
52-летнего специалиста считают фаворитом в борьбе за пост тренера «Юнайтед». Однако в СМИ писали, что тен Хаг не поразил руководство.
Сообщалось, что на пост главного тренера «МЮ» также рассматриваются Маурисио Почеттино и Томас Тухель. Команда идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|
2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|
3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|
4
|Тоттенхэм
|30
|17
|3
|10
|52-37
|54
|
5
|Арсенал
|29
|17
|3
|9
|44-34
|54
|
6
|Вест Хэм
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|
7
|МЮ
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|33-27
|49
|
9
|Лестер
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|
10
|Кр. Пэлас
|30
|8
|13
|9
|42-38
|37
|
11
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|
12
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|
13
|Брайтон
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|
14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|
15
|Ньюкасл
|30
|7
|10
|13
|33-54
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|
17
|Эвертон
|28
|7
|4
|17
|30-49
|25
|
18
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|
19
|Бернли
|28
|3
|12
|13
|22-40
|21
|
20
|Норвич
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
|26.12
|18:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|2 : 3
|26.12
|18:00
|
Ман. Сити – Лестер
|6 : 3
|26.12
|18:00
|
Норвич – Арсенал
|0 : 5
|26.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
|3 : 0
|26.12
|20:30
|
Астон Вилла – Челси
|1 : 3
|26.12
|23:00
|
Брайтон – Брентфорд
|2 : 0
|27.12
|23:00
|
Ньюкасл – МЮ
|1 : 1
|23.02
|22:45
|
Ливерпуль – Лидс
|6 : 0
|10.03
|22:30
|
Вулверхэмптон – Уотфорд
|4 : 0
|6.04
|21:30
|
Бернли – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|14
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|14
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|24
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|18
|1
|7
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|6