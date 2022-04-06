В «Манчестер Юнайтед» сообщили, что тен Хаг не удивил руководство клуба

В «Манчестер Юнайтед» сомневаются по поводу того, что Эрик тен Хаг подходит на роль главного тренера, сообщает The Independent.

По данным источника, наставник «Аякса» не убедил руководство английского клуба. Тен Хаг назвал физическую подготовку первым элементом, который он изменил бы в команде.

52-летнего специалиста считают фаворитом в борьбе за пост тренера «Юнайтед». Однако в СМИ писали, что тен Хаг не поразил руководство.

Сообщалось, что на пост главного тренера «МЮ» также рассматриваются Маурисио Почеттино и Томас Тухель. Команда идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко.