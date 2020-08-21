В «Манчестер Юнайтед» подтвердили информацию о задержании Магуайра в Греции

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по поводу инцидента с участием защитника и капитана команды, Харри Магуайра. Ранее сообщалось, что игрок, находясь в Греции, вступил в драку с другими англичанами, а при задержании оказывал сопротивление полиции.

— Клуб знает об инциденте с участием Харри Магуайра в Миконосе прошлой ночью, — приводит Sky Sports текст заявления «Манчестер Юнайтед». — Мы находимся на связи с Харри, он с готовностью сотрудничает с властями Греции. Пока мы отказываемся от каких-либо комментариев на эту тему.

Футболист вместе со своими друзьями вступил в драку с другой группой англичан рядом с одним из баров Миконоса (Греция) около 00.30 по местному времени. После прибытия полицейских на место событий англичане оказали сопротивление, пострадали два сотрудника правоохранительных органов. Всего было задержано 3 человека, один из них — Магуайр.