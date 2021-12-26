В «Манчестер Юнайтед» надеются, что Рангник поможет клубу подписать полузащитника «Байера» Вирца
«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Байера» Флорианом Вирцем, сообщает Daily Star.
По информации источника, «красные дьяволы» надеются, что новый главный тренер команды Ральф Рангник поможет переманить 18-летнего немца. Сообщается, что клуб из Леверкузена готов продать футболиста в случае, если получит предложение в размере 70 миллионов фунтов, сделка наиболее вероятна следующим летом.
В сезоне-2021/22 Вирц провел 21 матч за «Байер», на его счету 8 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 63 миллиона фунтов.
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Дополнительная информация:
https://www.dailystar.co.uk/sport/football/man-utd-transfer-news-wirtz-25784755
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