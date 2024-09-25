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В «Манчестер Сити» все еще не знают точного диагноза Родри

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Родри.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о травме полузащитника команды Родри.

Хавбек получил повреждение 22 сентября в матче 5-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2). После игры появилась информация о том, что у 28-летнего испанца разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он может пропустить остаток сезона-2024/25.

После матча с «Арсеналом» Родри отправился в Испанию на медицинское обследование, но футболисту нужно пройти дополнительные тесты.

«Родри выбыл надолго? Да. Мы все еще ждем вердикта врачей, чтобы выяснить, что именно с ним случилось. Когда узнаем, то мы с клубом объявим об этом», — приводит BBC слова Гвардиолы.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с июля 2019 года. По итогам сезона-2023/24 хавбек стал одним из 30 номинантов на премию «Золотой мяч».

Родри. «Кресты» Родри — кошмар для Гвардиолы. Что делать «Манчестер Сити» без ключевого игрока центра поля?

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 4 1 0 13-5 13
2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
5
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
6
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
7
 Брайтон 5 2 3 0 8-4 9
8
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
11
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
12
 Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
15
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
16
 Кр. Пэлас 5 0 3 2 4-7 3
17
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
20
 Эвертон 5 0 1 4 5-14 1
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28.09 14:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
28.09 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
28.09 17:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
28.09 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
28.09 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
28.09 17:00
Нот. Форест – Фулхэм
 - : -
28.09 19:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
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29.09 16:00
Ипсвич – Астон Вилла
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МЮ – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
Николас Джексон

Николас Джексон

Челси

 4
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 3 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 3 1 0
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