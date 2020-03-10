В «Манчестер Сити» уверены, что Агуэро не покинет команду летом

«Манчестер Сити» не сомневается, что форвард Серхио Агуэро останется в команде по окончании сезона. Об этом сообщает Mirror. В клубе уверены, что на решение аргентинца не повлияет даже двухлетний запрет на участие в еврокубках.

«Ман Сити» уже подал апелляцию на это решение. Однако, как сообщает источник, в «Сити» рассчитывают, что форвард останется в любом случае.

26-летний Серхио Агуэро в текущем сезоне провел 30 матчей за «Манчестер Сити» и забил 23 мяча при трех результативных передачах.