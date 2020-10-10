Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

В «Манчестер Сити» не исключают, что рассмотрят кандидатуру Месси следующим летом

11:38

Операционный директор «Манчестер Сити» Омар Беррада прокомментировал слухи о возможном переходе в команду нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

— Лионель — лучший футболист мира, лучший игрок своего поколения, — приводит Manchester Evening News слова Беррады. — Думаю, любой клуб в мире хотел бы исследовать возможность подписания Месси. Возможно, он — исключение относительно тех инвестиций, которые мы хотим сделать. Сейчас мы все планируем, исходя из нынешнего состава, а летом посмотрим на наши возможности. Мы должны быть готовы усилять любую позицию, потому что произойти может все, что угодно. Думаю, у нас достаточно финансовых возможностей для того, чтобы оформить необходимые инвестиции.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир