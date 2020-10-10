В «Манчестер Сити» не исключают, что рассмотрят кандидатуру Месси следующим летом
Операционный директор «Манчестер Сити» Омар Беррада прокомментировал слухи о возможном переходе в команду нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
— Лионель — лучший футболист мира, лучший игрок своего поколения, — приводит Manchester Evening News слова Беррады. — Думаю, любой клуб в мире хотел бы исследовать возможность подписания Месси. Возможно, он — исключение относительно тех инвестиций, которые мы хотим сделать. Сейчас мы все планируем, исходя из нынешнего состава, а летом посмотрим на наши возможности. Мы должны быть готовы усилять любую позицию, потому что произойти может все, что угодно. Думаю, у нас достаточно финансовых возможностей для того, чтобы оформить необходимые инвестиции.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.