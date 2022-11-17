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Сегодня, 17:34

В «Манчестер Сити» настаивают, что клуб сам отказался от идеи подписать Криштиану Роналду

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

В «Манчестер Сити» удивлены заявлением нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду о том, что летом 2021 года он сам решил отказаться от перехода в стан «горожан», сообщает журналист Daily Mail Крис Уилер.

В «Манчестер Сити» утверждают, что они сами приняли решение отказаться от Роналду, а не наоборот.

Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего перешел в «Реал». Летом 2018 года он покинул мадридский клуб и стал игроком «Ювентуса», а летом 2021 года вернулся в «МЮ».

В сезоне-2022/23 37-летний португалец забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за «Манчестер Юнайтед». 14 ноября футболист заявил, что чувствует себя преданным из-за того, как с ним сейчас обходятся в команде, а также отметил, что не относится с уважением к нынешнему главному тренеру Эрику тен Хагу.

Криштиану Роналду. Роналду: «В 2021 году я почти перешел в «Манчестер Сити», но мое сердце сделало иной выбор»

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
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4 тур
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11 тур
12 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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