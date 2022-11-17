В «Манчестер Сити» настаивают, что клуб сам отказался от идеи подписать Криштиану Роналду

В «Манчестер Сити» удивлены заявлением нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду о том, что летом 2021 года он сам решил отказаться от перехода в стан «горожан», сообщает журналист Daily Mail Крис Уилер.

В «Манчестер Сити» утверждают, что они сами приняли решение отказаться от Роналду, а не наоборот.

Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего перешел в «Реал». Летом 2018 года он покинул мадридский клуб и стал игроком «Ювентуса», а летом 2021 года вернулся в «МЮ».

В сезоне-2022/23 37-летний португалец забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за «Манчестер Юнайтед». 14 ноября футболист заявил, что чувствует себя преданным из-за того, как с ним сейчас обходятся в команде, а также отметил, что не относится с уважением к нынешнему главному тренеру Эрику тен Хагу.