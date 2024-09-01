Daily Mail: в Лондоне начался пожар после взрывов на съемках возле стадиона O2

В Лондоне начался пожар после взрывов на съемках возле стадиона O2, сообщает британское издание Daily Mail.

По данным источника, «заранее спланированный» трюк пошел не по плану, из-за чего пламя распространилось на соседний склад на Собачьем острове. На место происшествия прибыли 4 пожарные машины и 25 пожарных.

«Пожар в Силвертауне произошел после контролируемого взрыва на съемочной площадке, который вышел из-под контроля. Пожарные быстро потушили огонь, который сейчас находится под контролем. Экипажи останутся на месте происшествия до конца вечера», — приводит Daily Mail заявление бригады пожарных.

На данный момент ситуация находится под контролем, сообщений о пострадавших нет. По словам очевидцев, возле арены O2 загорелся грузовик с надписью «BBC World News».

Стадион О2 — третья по вместимости крытая площадка в Великобритании, входит в десятку крупнейших строений в мире по объему занимаемого пространства.