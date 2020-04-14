В «Ливерпуле» предусмотрены штрафы за опоздание на онлайн-тренировки

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что проводит с футболистами тренировки удаленно в онлайн-режиме. По его словам, за опоздания на такие занятия предусмотрены штрафы.

— Я бы никогда не подумал, что мне так понравится проводить такие тренировки, — цитирует официальный сайт «Ливерпуля» Клоппа. — Все парни в отличном настроении. Сразу видно, как мы скучаем друг по другу. Это исключительная команда. Я получаю удовольствие от таких тренировок, потому что мы общаемся, обмениваемся мнениями, задаем друг другу вопросы. Если начало тренировки в 10.00, то общий чат уже открыт с 9.30. Там собираются заранее почти все. Особенно рано приходили на первые занятия, потому что технологию нужно было опробовать. Теперь все в курсе, как это работает. Если кто-то появится слишком поздно, то он будет оштрафован. Это лучшее, что может быть в такой ситуации. В 2020 году мы имеем все технические возможности. Представьте, если бы такое было в 1980-х. Это было бы сумасшествие.