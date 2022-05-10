В «Ливерпуле» еще не предлагали Окслейду-Чемберлену новый контракт

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен не уверен в своем будущем в клубе, сообщает Mail.

По сведениям источника, 28-летний англичанин опасается за свое будущее, так как руководство клуба не обращалось к нему по поводу нового контракта. Также хавбек не выходил на поле с 20 марта. Контракт Окслейда-Чемберлена рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету Окслейда-Чемберлена 29 матчей, в которых он провел на поле в среднем 52 минуты за игру, и забил 3 гола.