В «Лестере» отреагировали на слухи о возможном уходе Тилеманса

Президент «Лестера» Айяватт Шривадданапрабха отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника Юри Тилеманса этим летом.

«Мы пока не получали никаких предложений по Тилемансу. Пока что нет ничего конкретного ни от одного клуба», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Шривадданапрабхи.

Ранее сообщалось, что 25-летним бельгийцем интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Тилеманс выступает за «Лестер» с июля 2019 года. В прошлом сезоне он забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 50 матчах за «лис» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.