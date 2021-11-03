В «Лестере» оценили провокационный твит «Спартака» в адрес ЦСКА
Директор по контенту «Лестера» Сэм Чемберс оценил провокационный твит «Спартака» в адрес ЦСКА после дерби в апреле этого года.
Тогда СММ-служба красно-белых потроллила соперника сообщением «Привет, конюшня. Ну как твои дела?».
«Все зависит от стиля клуба и аудитории, как она такое воспринимает, — сказал Чемберс во время лекции на факультете «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA. — Например, «Рома» тоже любит делать такие вещи. У нас нет такого дерби и такого соперничества. Если «Спартак» считает, что может развить отношения с аудиторией таким образом, то это нормальный ход. Это помогает показать аудитории эмоциональную вовлеченность клуба. Но это не наш стиль, мы бы не стали так делать. Не считаю это недопустимым, но стратегии нашего бренда это не соответствует».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю