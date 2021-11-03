В «Лестере» оценили провокационный твит «Спартака» в адрес ЦСКА

Директор по контенту «Лестера» Сэм Чемберс оценил провокационный твит «Спартака» в адрес ЦСКА после дерби в апреле этого года.

Тогда СММ-служба красно-белых потроллила соперника сообщением «Привет, конюшня. Ну как твои дела?».

«Все зависит от стиля клуба и аудитории, как она такое воспринимает, — сказал Чемберс во время лекции на факультете «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA. — Например, «Рома» тоже любит делать такие вещи. У нас нет такого дерби и такого соперничества. Если «Спартак» считает, что может развить отношения с аудиторией таким образом, то это нормальный ход. Это помогает показать аудитории эмоциональную вовлеченность клуба. Но это не наш стиль, мы бы не стали так делать. Не считаю это недопустимым, но стратегии нашего бренда это не соответствует».