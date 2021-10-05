В «Ковентри» пошутили о глобальном сбое в работе Интернета
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В официальном Twitter «Ковентри» опубликован шуточный ролик, посвященный глобальному сбою в работе Интернета.
#SocialMediaDown #PUSB pic.twitter.com/66z6zP5ro8— Coventry City (@Coventry_City) October 4, 2021
На видео «Twitter» отбирает мяч у «Facebook» и «Instagram», после чего забивает гол. «WhatsApp» не смог ему помешать.
4 октября в Интернете произошел крупнейший за пять лет сбой. Уже несколько часов не работают Instagram, WhatsApp и Facebook. Также есть проблемы и в работе других соцсетей.
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