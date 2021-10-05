В «Ковентри» пошутили о глобальном сбое в работе Интернета

В официальном Twitter «Ковентри» опубликован шуточный ролик, посвященный глобальному сбою в работе Интернета.

На видео «Twitter» отбирает мяч у «Facebook» и «Instagram», после чего забивает гол. «WhatsApp» не смог ему помешать.

4 октября в Интернете произошел крупнейший за пять лет сбой. Уже несколько часов не работают Instagram, WhatsApp и Facebook. Также есть проблемы и в работе других соцсетей.