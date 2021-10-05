Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

В «Ковентри» пошутили о глобальном сбое в работе Интернета

00:49
Теги:

В официальном Twitter «Ковентри» опубликован шуточный ролик, посвященный глобальному сбою в работе Интернета.

На видео «Twitter» отбирает мяч у «Facebook» и «Instagram», после чего забивает гол. «WhatsApp» не смог ему помешать.

4 октября в Интернете произошел крупнейший за пять лет сбой. Уже несколько часов не работают Instagram, WhatsApp и Facebook. Также есть проблемы и в работе других соцсетей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Что будет, если заниматься с гантелями каждый день. Советы специалистов
Хабиб: «Махачев сломал бы Чарльза Оливейру во 2-м или 3-м раунде»
ЦСКА не захотел ждать его прогресса, а теперь он второй русский бомбардир КХЛ. Но феерит уже в другом клубе
Кросби, Макдэвид и Пьетранджело первыми получили вызов в сборную Канады на Олимпиаду-2022
10 актеров, которые сильно похудели
vs
0
Офсайд