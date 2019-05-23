В интернете появилась фотография новой формы "Арсенала"

В Твиттере была опубликована фотография нападающих "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта в новой форме. Новый домашний комплект красно-белый, а гостевой - желтый. Официальная презентация должна состояться в ближайшее время.

Напомним, что в это межсезонье у "Арсенала" сменится технический спонсор - с Puma на Adidas.

Aubameyang and Lacazette with the new Arsenal kit for the next season. Both shirts looks amazing. Adidas will rock it with Arsenal. 🔥 pic.twitter.com/xEDM5IeuN2 — Arsenal Related 🔴 (@ArsenalsRelated) 22 мая 2019 г.

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