05:26 | Футбол — Англия

В интернете появилась фотография новой формы "Арсенала"

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В Твиттере была опубликована фотография нападающих "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта в новой форме. Новый домашний комплект красно-белый, а гостевой - желтый. Официальная презентация должна состояться в ближайшее время.

Напомним, что в это межсезонье у "Арсенала" сменится технический спонсор - с Puma на Adidas.

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