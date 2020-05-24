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В «Халл Сити» — два заболевших коронавирусом

16:59
Стадион &quot;Халл Сити&quot;. Фото BBC
Стадион &quot;Халл Сити&quot;. Фото BBC

«Халл Сити» на официальном сайте сообщил, что два представителя клуба заразились коронавирусом. В воскресенье Английская футбольная лига (EFL) проинформировала, что по итогам проверки 1014 футболистов и представителей команд выявлено два случая заражения в одном клубе.

«Халл» не уточнил, кто из его игроков или членов клуба заражен, но отметил, что болезнь у обоих протекает бессимптомно, оба будут находиться в самоизоляции в течение семи дней, после чего пройдут тестирование еще раз.

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