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Гендиректор ФА Буллингем: «Тухель сосредоточен на том, чтобы дать Англии шансы выиграть чемпионат мира-2026»

Алина Савинова
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Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии (ФА) Марк Буллингем прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной страны.

51-летний специалист приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2025 года.

«Мы очень рады, что наняли Томаса Тухеля, одного из лучших тренеров в мире, и Энтони Барри, который является одним из лучших английских тренеров, чтобы поддержать его. Наш процесс подбора персонала был очень тщательным», — приводит пресс-служба ФА слова Буллингема.

Гендиректор отметил, что Тухель произвел на него большое впечатление. Среди других кандидатов он выделялся своим обширным опытом и целеустремленностью.

«Мы хотели нанять тренерскую команду, которая дала бы нам наилучшие шансы на победу в крупном турнире, и мы верим, что именно они сделают это. Томас и его команда сосредоточены на том, чтобы дать нам наилучшие шансы выиграть чемпионат мира в 2026 году», — добавил он.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он возглавлял с марта 2023 года по июнь 2024-го. Ранее немец тренировал «Челси», «ПСЖ», «Боруссию» и другие команды.

Предыдущим главным тренером сборной Англии был Гарет Саутгейт. Он покинул команду после Евро-2024, в финале которого англичане уступили Испании (1:2).

Футбол
Сборная Англии по футболу
Томас Тухель
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