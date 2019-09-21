В «Фулхэме» уверены, что «Ливерпулю» придется выплатить 10 миллионов фунтов стерлингов за Эллиота
«Фулхэм» планирует получить 10 миллионов фунтов стерлингов от «Ливерпуля» за нападающего Харви Эллиота. Именно такую сумму компенсации ожидают получить «дачники» за то, что 16-летний футболист покинул их клуб, сообщает Football Insider.
Эллиот перешел в «Ливерпуль» этим летом. Но пока ему не исполнится 17 лет, а случится это в апреле следующего года, он не может подписать профессиональный контракт с «красными». «Фулхэм» направил жалобу по этому поводу на рассмотрение независимой комиссии и рассчитывает получить рекордную компенсацию в истории английской премьер-лиги.
Эллиот стал самым молодым игроком в истории АПЛ, дебютировав там в возрасте 16 лет и 30 дней. В прошлом сезоне футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 голевых передач.
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