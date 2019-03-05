В ФИФА поступила апелляция "Челси" на трансферный запрет до 2020 года

"Челси" подал апелляцию на решение ФИФА о запрете регистрации новичков до лета 2020 года. Как сообщает Sky Sports, в организацию уже поступил соответствующий документ.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на "Челси" за нарушения, связанные с трансферами и регистрацией игроков в возрасте до 18 лет. Клуб не сможет регистрировать новичков в течение двух трансферных окон – до лета 2020 года. Кроме того, "Челси" обязан выплатит 600 000 швейцарских франков в качестве штрафа.

"Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 56 очков после 28 туров.

Все о чемпионате Англии - здесь