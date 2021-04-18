В ФИФА подтвердили, что Хамес Родригес перешел из «Реала» в «Эвертон» бесплатно
Президент колумбийского клуба «Энвигадо» заявил, что клуб получил ответ от ФИФА по трансферу полузащитника Хамеса Родригеса из «Реала» в «Эвертон».
— ФИФА ответила, что сделка была заключена бесплатно. Очевидно, мы не могли подать в суд, и нам пришлось принять информацию, полученную от «Эвертона», и оставить все как есть, — приводит слова Рамиро Руиса Marca со ссылкой на Antena 2 Colombia.
«Энвигадо» мог рассчитывать на определенный процент от сделки, так как хавбек является их воспитанником. Но этот переход по заявлению европейских клубов прошел бесплатно, что теперь и подтвердили в ФИФА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю