В ФИФА подтвердили, что Хамес Родригес перешел из «Реала» в «Эвертон» бесплатно

Президент колумбийского клуба «Энвигадо» заявил, что клуб получил ответ от ФИФА по трансферу полузащитника Хамеса Родригеса из «Реала» в «Эвертон».

— ФИФА ответила, что сделка была заключена бесплатно. Очевидно, мы не могли подать в суд, и нам пришлось принять информацию, полученную от «Эвертона», и оставить все как есть, — приводит слова Рамиро Руиса Marca со ссылкой на Antena 2 Colombia.

«Энвигадо» мог рассчитывать на определенный процент от сделки, так как хавбек является их воспитанником. Но этот переход по заявлению европейских клубов прошел бесплатно, что теперь и подтвердили в ФИФА.