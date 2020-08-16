Сегодня, 16 августа, исполнилось ровно 17 лет дебютному матчу Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Португалец перешел в английский клуб летом 2003 года из «Спортинга» в возрасте 18 лет.

16 августа 2003 года Роналду заменил Ники Батта на 61-й минуте матча 1-го тура чемпионата Англии против «Болтона» (4:0). Дебютный гол Роналду провел в своей девятой игре, 1 ноября 2003 года против «Портсмута» (3:0).

В дебютном сезоне португалец принял участие в 28 матчах АПЛ и забил 4 мяча. Со временем он стал лидером команды, провел в ее составе 307 матчей и забил 130 голов во всех турнирах с 2003 по 2009 год.

С «МЮ» Роналду выиграл три чемпионата, Кубок и Суперкубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов и клубный ЧМ. В 2008 году он получил «Золотой мяч», став первым игроком «Манчестер Юнайтед» с 1968 года, кому досталась эта награда.

Летом 2009 года Роналду ушел в «Реал», с которым выиграл еще четыре «Золотых мяча», четыре Лиги чемпионов и еще ряд турниров. С 2018 года фоврард защищает цвета «Ювентуса».