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В этот день «МЮ» подписал 18-летнего Уэйна Руни. Остальное — уже история

12:00
Уэйн Руни. Фото "Манчестер Юнайтед"
Уэйн Руни. Фото "Манчестер Юнайтед"
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Сегодня, 31 августа, исполнилось 16 лет переходу Уэйна Руни в «Манчестер Юнайтед». 18-летний форвард, выстреливший на Евро-2004, подписал c «МЮ» шестилетний контракт. «Эвертон» получил за нападающего 20 миллионов фунтов.

Руни выступал в «МЮ» с 2004 по 2017 год, выиграл пять чемпионатов, Кубок и четыре Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный ЧМ.

Также он стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 мяча).

На данный момент Руни продолжает карьеру в «Дерби Каунти» в должности играющего тренера.

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