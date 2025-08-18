Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

Судейство

18 августа, 10:53

В чемпионате Англии нарушен протокол ВАР. Почему отменен гол «Кристал Пэлас»?

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 13-й минуте матча 1-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Кристал Пэлас» (0:0) был открыт счет — нападающий гостей Эберечи Эзе успешно выполнил штрафной удар. Гол был засчитан.

Однако в действия судьи Даррена Ингланда вмешался его видеоассистент Джеймс Белл. И после просмотра повтора на мониторе у поля взятие ворот «Челси» отменили.

Как объявил арбитр, шестой номер гостей Марк Гейи при выполнении удара Эзе оказался на расстоянии менее одного метра от стенки. «Гол отменяется, назначается свободный удар», — сказал Ингланд.

Решение судейской бригады вызвало бурное обсуждение — далеко не все знали или помнили о «правиле одного метра». Но мало кто обратил внимание на другое — на нарушение протокола ВАР.

Дело в том, что видеоарбитр не должен вмешиваться в подобных ситуациях. Проверка выполнения процедуры — функции судьи. За соблюдением правил при штрафном ударе (соблюдении установленного расстояния игроком или игроками атакующей команды) или, к примеру, вбрасывании мяча из аута тоже должен следить сам арбитр. ВАР не вмешивается, если мяч устанавливается вне углового сектора, а после розыгрыша углового забивается гол. ВАР не вмешивается, если ошибочно назначается штрафной или свободный удар или он выполняется по движущемуся мячу. Это давным-давно было написано и разъяснено в VAR Handbook.

Непонятно, почему же Ингланд и Белл так поступили.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Кристал Пэлас
ФК Челси
Читайте также
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Эрик Рыжий

    Ну так-то здесь была ситуация связанная со взятием ворот, и ВАР, естественно, имел право вмешаться, потому что гол был забит с нарушением правил.

    18.08.2025

  • Федот

    И кукуляка.

    18.08.2025

  • hant64

    О, Боброву уже наскучило учить судейской жизни РПЛ, теперь и в АПЛ решил забрести? И как же хорошо, что его там никто не услышит:grin:

    18.08.2025

  • AZ

    Бобер растет! Уже до английских судей добрался))))

    18.08.2025

  • НВ

    бобра уже в АПЛ понесло.... "закусывать надо"

    18.08.2025

  • fedland

    кукуяна на них нет...

    18.08.2025

  • freak

    мечтаешь присоединится?

    18.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Побольше новостей из АПЛ!!! А нет, таких новостей из АПЛ нам не нужно!!!! Нам нужно других побольше новостей из АПЛ!!! А таких новостей нам надо только из РПЛ!!!

    18.08.2025

  • ALEX1984

    Протокол ВАР , естественно , плохо знают судьи . А единственный человек в мире , кто знает всё о судействе это , конечно-же , гражданин Бобров !))

    18.08.2025

  • ALEX1984

    Нам - нет , но Бобров не оставит это без внимания и обязательно осветит на страницах СЭКСа . Надеюсь что хоть без фотографий .

    18.08.2025

  • ALEX1984

    За копание в своём болоте можно и отхватить дюлей пинзовых , а за бугром никому СЭКС в общем и бобёр в частности неинтересны . Поэтому можно и писать про них !

    18.08.2025

  • Vlafy

    Достали уже своим "протоколом вар". Вар был придуман, чтобы лучше контролировать соблюдение правил. И не важно, какой из судей заметит нарушение. Кстати, пару сезонов назад по этой же причине был отменён гол краснодара в ворота Зенита. И тоже вмешался вар. Так может кто-то плохо знает "протокол вар"?

    18.08.2025

  • dinela

    Может они там скоро дрюнкать начнут друг дружку прямо на поле ,а нам-то что до содомитов?

    18.08.2025

  • не,я все понимаю,но-шеф,какое вам дело до аглицкой ПЛ? тут бы в своей порядок навести...

    18.08.2025

  • ALEX1984

    Вот Бобёр молодчина - то ! Гений ! Советую ему обратить внимание так - же на чемпионаты Зимбабве и Сомали . Там , наверняка , творится полный судейский беспредел !))

    18.08.2025

  • И тут Боброва понесло

    18.08.2025

  • Bodo Rudwaleit

    Надо было, чтобы Челси не проиграл. :stuck_out_tongue_winking_eye:

    18.08.2025

  • *ТочныйСчетМатчей*

    ,Приветствуем!! Кого интересует Заработок на футбольных событиях? На данном форуме идет раздача матчей на Точный счёт - foot.forumes.ru/ Есть источник по 100% Сливным матчам! Информация 100% Инсайды, не прогнозы и не угадайка. Есть Источник!! Если надоело ставить на угад, пишите! Вся Информация на Форуме - foot.forumes.ru/ (Информация по матчам только проверенные 100% Инсайды.Прогнозов у нас нет) Прямой источник по матчам! В интернете такой информации не найти!! Нужны стандартные 100% Инсайды, пишите.

    18.08.2025

    • «Манчестер Юнайтед» может подписать Уортона из «Кристал Пэлас»

    «Тоттенхэм» объявил о подписании долгосрочного контракта с защитником Спенсом
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
    2
    		 Челси 12 7 2 3 23-11 23
    3
    		 Ман. Сити 12 7 1 4 24-10 22
    4
    		 Кр. Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
    5
    		 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
    6
    		 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
    7
    		 Брайтон 12 5 4 3 19-16 19
    8
    		 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
    9
    		 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
    10
    		 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
    11
    		 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
    12
    		 Брентфорд 12 5 1 6 18-19 16
    13
    		 Ньюкасл 12 4 3 5 13-15 15
    14
    		 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
    15
    		 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
    16
    		 Нот. Форест 12 3 3 6 13-20 12
    17
    		 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
    18
    		 Вест Хэм 12 3 2 7 15-25 11
    19
    		 Бернли 12 3 1 8 14-24 10
    20
    		 Вулверхэмптон 12 0 2 10 7-27 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 15:30 Бернли – Челси 0 : 2
    22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм 2 : 2
    22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд 2 : 1
    22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд 1 : 0
    22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест 0 : 3
    22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас 0 : 2
    22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити 2 : 1
    23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
    23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
    24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 14
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 9
    Дэнни Уэлбек
    Дэнни Уэлбек

    Брайтон

    		 7
    П
    Джек Грилиш
    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Мохаммед Кудус
    Мохаммед Кудус

    Тоттенхэм Хотспур

    		 4
    Янкуба Минте
    Янкуба Минте

    Брайтон

    		 4
    И К Ж
    Рейнилдо Мандава
    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 9 1 3
    Тоте Гомеш
    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 9 1 2
    Тревор Чалоба
    Тревор Чалоба

    Челси

    		 11 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости