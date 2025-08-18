В чемпионате Англии нарушен протокол ВАР. Почему отменен гол «Кристал Пэлас»?

На 13-й минуте матча 1-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Кристал Пэлас» (0:0) был открыт счет — нападающий гостей Эберечи Эзе успешно выполнил штрафной удар. Гол был засчитан.

Однако в действия судьи Даррена Ингланда вмешался его видеоассистент Джеймс Белл. И после просмотра повтора на мониторе у поля взятие ворот «Челси» отменили.

Как объявил арбитр, шестой номер гостей Марк Гейи при выполнении удара Эзе оказался на расстоянии менее одного метра от стенки. «Гол отменяется, назначается свободный удар», — сказал Ингланд.

Решение судейской бригады вызвало бурное обсуждение — далеко не все знали или помнили о «правиле одного метра». Но мало кто обратил внимание на другое — на нарушение протокола ВАР.

Дело в том, что видеоарбитр не должен вмешиваться в подобных ситуациях. Проверка выполнения процедуры — функции судьи. За соблюдением правил при штрафном ударе (соблюдении установленного расстояния игроком или игроками атакующей команды) или, к примеру, вбрасывании мяча из аута тоже должен следить сам арбитр. ВАР не вмешивается, если мяч устанавливается вне углового сектора, а после розыгрыша углового забивается гол. ВАР не вмешивается, если ошибочно назначается штрафной или свободный удар или он выполняется по движущемуся мячу. Это давным-давно было написано и разъяснено в VAR Handbook.

Непонятно, почему же Ингланд и Белл так поступили.