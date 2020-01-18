В чемпионате Англии дебютировал 18-летний американец Индиана Вассильев

В матче 23-го тура чемпионата Англии в составе «Астон Виллы» дебютировал полузащитник Индиана Вассильев. 18-летний американец на 67-й минуте заменил Трезеге в игре с «Брайтоном» (1:1).

Игрок молодежной сборной США Индиана Васильев начал юношескую карьеру в IMG Academy (Флорида), а в 2018 году переехал в «Астон Виллу». До этого он провел 46 матчей и забил 10 голов в юношеской и молодежной команде бирмингемцев.