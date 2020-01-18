В чемпионате Англии дебютировал 18-летний американец Индиана Вассильев
22:06
В матче 23-го тура чемпионата Англии в составе «Астон Виллы» дебютировал полузащитник Индиана Вассильев. 18-летний американец на 67-й минуте заменил Трезеге в игре с «Брайтоном» (1:1).
Игрок молодежной сборной США Индиана Васильев начал юношескую карьеру в IMG Academy (Флорида), а в 2018 году переехал в «Астон Виллу». До этого он провел 46 матчей и забил 10 голов в юношеской и молодежной команде бирмингемцев.
American Indiana Vassilev makes his debut for @AVFCOfficial! ?? pic.twitter.com/RcrO4AnLL1— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 18, 2020
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