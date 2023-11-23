В «Челси» сообщили о возвращении Нкунку после травмы

Форвард «Челси» Кристофер Нкунку вернулся к полноценным тренировкам с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист полностью восстановился после повреждения. Он травмировал колено перед началом сезона. Также сообщается, что к тренировкам с командой вернулся и полузащитник Ромео Лавиа.

Нкунку перешел в «Челси» этим летом и пока не провел ни одной игры в АПЛ.