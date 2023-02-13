В «Челси» считают Поттера тренером мирового класса и не собираются увольнять его

Руководство «Челси» считает наставника «синих» Грэма Поттера одним из лучших тренеров мира и не думает о его отставке, сообщает The Athletic.

По информации издания, боссы лондонской команды считают Поттера тренером мирового уровня и собирается оценивать его работу только по итогу нескольких лет работы в клубе.

Также сообщается, что английский специалист не будет уволен в случае непопадания команды в зону Лиги чемпионов.

«Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко за 22 игры.