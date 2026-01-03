В «Челси» пройдет экстренное совещание по новому главному тренеру

Руководство «Челси» планирует провести экстренное совещание, чтобы обсудить назначение нового главного тренера команды, сообщает indykaila News.

По информации источника, в клубе возникли серьезные разногласия по кандидатуре нового главного тренера. Ранее появлялась информация, что лондонцев может возглавить главный тренер «Страсбура» Лиам Росеньор.

1 января «Челси» объявил об отставке Энцо Марески, который возглавлял команду с лета 2024 года. Под руководством 45-летнего итальянца лондонцы стали победителями Лиги конференций и клубного чемпионата мира. После 19 туров «Челси» с 30 очками занимает шестое место в АПЛ.