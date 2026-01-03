В «Челси» пройдет экстренное совещание по новому главному тренеру
Руководство «Челси» планирует провести экстренное совещание, чтобы обсудить назначение нового главного тренера команды, сообщает indykaila News.
По информации источника, в клубе возникли серьезные разногласия по кандидатуре нового главного тренера. Ранее появлялась информация, что лондонцев может возглавить главный тренер «Страсбура» Лиам Росеньор.
1 января «Челси» объявил об отставке Энцо Марески, который возглавлял команду с лета 2024 года. Под руководством 45-летнего итальянца лондонцы стали победителями Лиги конференций и клубного чемпионата мира. После 19 туров «Челси» с 30 очками занимает шестое место в АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|8
|7
|0
|1
|13-5
|21
|
2
|Ман. Сити
|8
|7
|0
|1
|20-9
|21
|
3
|Брайтон
|7
|5
|1
|1
|23-5
|16
|
4
|Челси
|8
|4
|1
|3
|17-15
|13
|
5
|Ливерпуль
|7
|3
|3
|1
|9-8
|12
|
6
|Астон Вилла
|8
|3
|2
|3
|9-12
|11
|
7
|Эвертон
|8
|2
|4
|2
|8-9
|10
|
8
|Брентфорд
|7
|2
|4
|1
|13-8
|10
|
9
|Лидс
|7
|2
|4
|1
|9-6
|10
|
10
|Ипсвич
|8
|3
|1
|4
|12-16
|10
|
11
|Халл Сити
|7
|2
|3
|2
|8-7
|9
|
12
|Тоттенхэм
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
13
|Ньюкасл
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
14
|Фулхэм
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
15
|МЮ
|7
|1
|4
|2
|10-10
|7
|
16
|Кристал Пэлас
|7
|2
|1
|4
|9-17
|7
|
17
|Ковентри
|8
|2
|0
|6
|6-15
|6
|
18
|Борнмут
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
19
|Нот. Форест
|8
|1
|3
|4
|6-10
|6
|
20
|Сандерленд
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.10
|22:00
|Ипсвич – Нот. Форест
|1 : 1
|24.10
|14:30
|Астон Вилла – Ман. Сити
|2 : 1
|24.10
|17:00
|Арсенал – Эвертон
|2 : 0
|24.10
|17:00
|Ковентри – Фулхэм
|0 : 1
|24.10
|19:30
|Челси – Тоттенхэм
|0 : 2
|25.10
|17:00
|Кристал Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|25.10
|17:00
|Халл Сити – Брентфорд
|- : -
|25.10
|17:00
|Ливерпуль – Брайтон
|- : -
|25.10
|17:00
|МЮ – Борнмут
|- : -
|25.10
|19:30
|Сандерленд – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|5
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|6
|1
|1
Новости