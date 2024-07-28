В «Челси» приняли решение по Фернандесу после инцидента с расистской песней
Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес присоединится к «Челси» в предсезонном турне по США, несмотря на скандал с оскорбительной песней в адрес сборной Франции, сообщает Mirror.
15 июля Фернандес вместе с национальной командой своей страны выиграл Кубок Америки-2024. Позже футболист опубликовал видео, на котором он с товарищами по сборной Аргентины во время празднования победы исполняет расистскую песню про «трехцветных».
В настоящее время клуб проводит дисциплинарное расследование в отношении полузащитника. Однако, по информации источника, в «Челси» хотят, чтобы Фернандес присоединится к команде в понедельник, 29 июля, и «исправил беспорядок, который он учинил». Футболист может принять участие в матчах синих против «Америки», «Манчестер Сити» и «Реала».
Ранее сообщалось, что игроки «Челси» остались недовольны поведением Фернандеса после финала Кубка Америки. Все французские игроки команды отписались от него в соцсетях. Также от аргентинца отписались один бельгиец и один ивуариец.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -