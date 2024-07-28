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Сегодня, 11:27

В «Челси» приняли решение по Фернандесу после инцидента с расистской песней

Алина Савинова
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Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес присоединится к «Челси» в предсезонном турне по США, несмотря на скандал с оскорбительной песней в адрес сборной Франции, сообщает Mirror.

15 июля Фернандес вместе с национальной командой своей страны выиграл Кубок Америки-2024. Позже футболист опубликовал видео, на котором он с товарищами по сборной Аргентины во время празднования победы исполняет расистскую песню про «трехцветных».

В настоящее время клуб проводит дисциплинарное расследование в отношении полузащитника. Однако, по информации источника, в «Челси» хотят, чтобы Фернандес присоединится к команде в понедельник, 29 июля, и «исправил беспорядок, который он учинил». Футболист может принять участие в матчах синих против «Америки», «Манчестер Сити» и «Реала».

Ранее сообщалось, что игроки «Челси» остались недовольны поведением Фернандеса после финала Кубка Америки. Все французские игроки команды отписались от него в соцсетях. Также от аргентинца отписались один бельгиец и один ивуариец.

Источник: Mirror
Футбол
ФК Челси
Энцо Фернандес
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 И В Н П +/- О
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2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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