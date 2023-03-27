В «Челси» недовольны поведением Тухеля

Руководство «Челси» недовольно поведением бывшего главного тренера клуба Томаса Тухеля из-за его желания переманить члена тренерского штаба лондонцев Энтони Барри, сообщает The Telegraph.

Ранее Тухель на пресс-конференции объявил о желании пригласить Барри в «Баварию». В «Челси» остались этим недовольны, поскольку c лондонцами никто не связывался на эту тему перед публичным заявлением.

Тухель возглавлял «Челси» с 2021 по сентябрь 2022 года. 24 марта о его назначении на пост главного тренера объявила «Бавария».