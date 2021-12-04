В «Челси» намерены поднять зарплату Менди
«Челси» хочет подписать новый контракт с вратарем Эдуаром Менди, сообщает Football Insider.
По информации источника, руководство лондонского клуба довольно игрой 29-летнего сенегальца и хочет повысить ему зарплату. Сообщается, что «синие» уже начали переговоры с представителями футболиста. По нынешнему контракту голкипер зарабатывает около 60 тысяч фунтов в неделю.
В сезоне-2021/22 Менди провел 19 матчей за «Челси» и пропустил 8 голов, отыграв 11 встреч на ноль. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2025 года.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/sources-chelsea-opening-new-contract-talks-with-low-earning-mendy/
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