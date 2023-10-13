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Сегодня, 18:30

В «Челси» Азару запрещали покупать бургеры в фудтраке возле стадиона «Стэмфорд Бридж»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Эден Азар.
Фото AFP

Во время выступления бельгийского нападающего Эдена Азара в «Челси» руководство английского клуба запретило ему покупать бургеры в фудтраке напротив «Стэмфорд Бридж», сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководству «Челси» не нравилось, что после домашних матчей Азар шел в фудтрак за бургерами и другим фастфудом. В клубе запретили игроку посещать этот фудтрак с целью повлиять положительным образом на его физическую форму.

Эден Азар в &laquo;Челси&raquo;. Карьера Азара закончилась не в 32, а гораздо раньше — с уходом из «Челси»

Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год.

10 октября 32-летний Азар в своих соцсетях объявил о завершении карьеры. Он заявил, что необходимо уметь остановиться в нужный момент.

Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В составе сборной Бельгии он становился бронзовым призером ЧМ-2018. У игрока 33 гола и 36 результативных передач в 126 играх за национальную команду.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12627377/Chelsea-ban-BURGER-VAN-Eden-Hazard.html
Эден Азар
Футбол
ФК Челси
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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 - : -
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Борнмут – Вулверхэмптон
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 - : -
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 - : -
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Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 - : -
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